Зеленского призвали уйти в отставку, передав полномочия ВРУ для переговоров с РФ Бывший депутат украинского парламента и совладелец компании «Метинвест» Новинский, впечатлившись заключенными Трампом и Путиным договоренностями о поставках российских нефтепродуктов, призвал Зеленского уйти в отставку и передать всю власть на Украине.
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