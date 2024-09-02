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Царьград

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Мигранты-вымогатели довели ветерана СВО до самоубийства

Мигранты-вымогатели довели ветерана СВО до самоубийства

21-летний ветеран спецоперации, лишившийся руки, решился на суицид из-за ситуации с выплатами, которых его лишила местная этническая криминальная группировка.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
снова повторю: мутанты только внешне похожи на человекообразных. Они - дикие зверьё, которых необходимо отстреливать, или, хотя бы, выгонять в их дикую родину, в кишлачные степи.
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