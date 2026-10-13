Чипы Huawei Kirin 2027 уже готовы — первые тесты показали высокую производительность

Компания рассчитывает ускорить развитие собственных мобильных чипов и продолжить совершенствовать их архитектуру Huawei завершила разработку следующего поколения мобильных процессоров Kirin, предназначенных для устройств 2027 года.
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