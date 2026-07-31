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А почему только сейчас? В Киеве ликвидировали американский завод дронов

А почему только сейчас? В Киеве ликвидировали американский завод дронов

Российский удар впервые уничтожил предприятие американского производителя дронов на Украине В результате ночных ударов по Киеву 29–30 июля было уничтожено предприятие компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в американском штате Делавэр.

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