АО «Рузхиммаш» (входит в компанию «РМ Рейл») начало производство новых моделей подвижного состава из алюминиевого сплава — цистерн для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного

ОАО "Рузхиммаш" (входит в состав "РМ Рейл") начало производство новых моделей подвижного состава из алюминиевого сплава - цистерн для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа (СПГ) - В этом году мы разработали и выпустили три новые модели из алюминиевого сплава, - сказал президент RM Rail, - Эти решения позволят нам снизить транспортные расходы и полностью удовлетворить спрос на обновление подвижного состава в России.
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