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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 февраля 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 февраля 2022 года

Энергия дня сегодня, двадцать четвёртого февраля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1088=Благодарность - это главная строительная среда, которая позволяет выстраивать новое Будущее =Ваша интуиция может оказать огромную помощь, поэтому обращайтесь к ней в период сомнений =Великий План во всём его великолепии не знают даже Сущности, которых вы называете планетарными Логосами=Всего-то и нужно людям сделать простое, даже очень простое: принять Мир таким, какой он есть! ="Вселенная знает, что Она вооружила вас всем необходимым, чтобы вы справились, выжили и раскрылись" =Ждать нужно только тех, кто придёт; говорить - с тем, кто слышит; молчать - с теми, кто понимает =Жизнь в соответствии с внутренними Целями приносит больше удовольствия, чем все деньги Мира = Истинную самооценку мужчины всегда можно узнать, взглянув на женщину, идущую рядом с ним =Источник любит вас, потому что знает, кто вы.

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