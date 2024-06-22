Ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов Соединенных Штатов, Великобритании и Европы с той целью, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона".