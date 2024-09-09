8-летняя дочка Муцениеце и Прилучного дебютирует на сцене

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что поддержит дочку в ее первом спектакле. Агата Муцениеце и её бывший супруг Павел Прилучный в прошлом месяце должны были решить через суд, с кем из них останутся жить их дети — Тимофей и Мия.