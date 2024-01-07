Глава Евросовета сообщил о досрочном уходе с поста

Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом 16 июля, чтобы занять кресло европейского депутата.
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