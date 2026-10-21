«Катюша» локализовала производство картриджей для принтеров и МФУ Российская группа компаний «Катюша», разрабатывающая и выпускающая печатную технику, запустила производство расходных материалов для собственных принтеров и многофункциональных устройств.
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