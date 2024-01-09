В Тазовском семьям, чьи квартиры пострадали от пожара, подыскивают временное жильё

Погорельцам из Тазовского предоставят временное жилье. Сейчас тазовчан разместили на базе центра социального обслуживания населения «Забота», несколько человек госпитализированы, часть поселили в служебных квартирах в соседнем доме.
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