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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Тазовском семьям, чьи квартиры пострадали от пожара, подыскивают временное жильё

В Тазовском семьям, чьи квартиры пострадали от пожара, подыскивают временное жильё

Погорельцам из Тазовского предоставят временное жилье. Сейчас тазовчан разместили на базе центра социального обслуживания населения «Забота», несколько человек госпитализированы, часть поселили в служебных квартирах в соседнем доме.

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