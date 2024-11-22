Почему кошка ест только желе из влажного корма: что делать, если питомец игнорирует кусочки

Любой хозяин пушистого питомца сталкивался с их странными пищевыми привычками. Одна из самых необычных загадок – почему четвероногий друг тщательно вылизывает желе из влажного корма, оставляя нетронутыми мясные кусочки? Это поведение не только озадачивает владельцев, но и вызывает беспокойство о полноценности питания питомца.