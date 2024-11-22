ЖИВОЙ УГОЛОК
ГлавнаяКошкиСобакиВидеоПернатыеАквариумНовостиСоветы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЖИВОЙ УГОЛОК

19 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    проблема не в собаках. а в их хозяевахВоет, кусает и га...
  • Надежда Ольховская
    https://m.vk.com/video-46509740_456244832Воет, кусает и га...
  • Надежда Ольховская
    И КТО, СКАЖИТЕ, ЗВЕРЬ НА САМОМ ДЕЛЕ??? И ПОЧЕМУ ПРОТИВЕН ЭТОТ ВЕК??? А ПРОСТО, ЧЕЛОВЕЧНЕЕ НАС- ЗВЕРИ И ЗВЕРЯ НЕТ СТРА...Воет, кусает и га...

Почему кошка ест только желе из влажного корма: что делать, если питомец игнорирует кусочки

Почему кошка ест только желе из влажного корма: что делать, если питомец игнорирует кусочки

Любой хозяин пушистого питомца сталкивался с их странными пищевыми привычками. Одна из самых необычных загадок – почему четвероногий друг тщательно вылизывает желе из влажного корма, оставляя нетронутыми мясные кусочки? Это поведение не только озадачивает владельцев, но и вызывает беспокойство о полноценности питания питомца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх