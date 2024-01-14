В Тазовском районе поздравили тундровичку со 104-м днем рождения

Глава Тазовского района Виктор Югай поздравил землячку Ватане Евай со 104-летием. «Ветеран трудового фронта не понаслышке знает о самоотверженном труде и тяготах военного времени», — написал он в Telegram-канале.
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