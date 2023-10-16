Курс доллара «рухнул» до 62 рублей из-за ошибки сервиса Google

Сервис Google ошибочно показывал, что курс доллара США снизился до 62 рублей, сообщает РИА Новости.При вводе запроса «курс доллара к рублю» сервис выдавал результат 62,62 рубля за доллар, однако позднее данную неполадку устранили.
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