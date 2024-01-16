Самый опасный пилот ВВС Украины уничтожен. Что известно о генерале Павловиче?

На Украине уничтожен самый опасный пилот украинских ВВС. Что известно о генерале ВСУ Станиславе Павловиче?Воздушное командование "Запад" Вооружённых сил Украины сообщило о смерти одного из лучших и самых опытных пилотов Незалежной Станислава Антоновича.