Самый опасный пилот ВВС Украины уничтожен. Что известно о генерале Павловиче?

На Украине уничтожен самый опасный пилот украинских ВВС. Что известно о генерале ВСУ Станиславе Павловиче?Воздушное командование "Запад" Вооружённых сил Украины сообщило о смерти одного из лучших и самых опытных пилотов Незалежной Станислава Антоновича.
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