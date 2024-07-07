Ракетные катера проекта 12418 «Молния» накануне испытаний Катер Р-101 (пр. 12421), оснащенный ракетами П-270 "Москит", 2005 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ракетные катера проекта 12418 «Молния» накануне испытаний Катер Р-101 (пр. 12421), оснащенный ракетами П-270 "Москит", 2005 г.
Свежие комментарии