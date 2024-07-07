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Ракетные катера проекта 12418 «Молния» накануне испытаний

Ракетные катера проекта 12418 «Молния» накануне испытаний Катер Р-101 (пр. 12421), оснащенный ракетами П-270 "Москит", 2005 г.

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