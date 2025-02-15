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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»

Соревнования фигуристов проходят в Красноярске с 14 по 16 февраля. «Финал Гран-при России, в принципе, будет представлен теми же спортсменами, что и на чемпионате России.

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