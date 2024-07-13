На сайте Кремля обновилась страница с биографией президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин продолжает активно работать над улучшением жизни своих сограждан. На официальном сайте Кремля обновлена страница с его биографией, теперь вы можете узнать подробности о ключевых событиях последних лет.
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