Сирия обратилась в Совбез ООН из-за действий Израиля в районе Голанских высот

Постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак сообщил о направленном в Совет Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутерришу официальном заявлении с призывом прекратить израильскую агрессию в районе Голан.
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