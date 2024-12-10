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Сирия обратилась в Совбез ООН из-за действий Израиля в районе Голанских высот

Сирия обратилась в Совбез ООН из-за действий Израиля в районе Голанских высот

Постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак сообщил о направленном в Совет Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутерришу официальном заявлении с призывом прекратить израильскую агрессию в районе Голан.

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