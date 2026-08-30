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FiNE NEWS

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NASA объявляет о важных изменениях в лунной программе и планах на миссию к Титану

Предстоящее объявление по лунной миссии Руководитель NASA Джаред Айзекман сообщил о скором важном объявлении, связанном с будущей лунной программой.

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