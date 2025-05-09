Артем Жога поздравил жителей УрФО с Днём Победы

Полномочный представитель президента Российской Федерации Артём Жога поздравил жителей и ветеранов Уральского федерального округа с 80-летием Великой Победы В поздравлении говорится: «Дорогие жители Уральского федерального округа, уважаемые ветераны и труженики тыла!Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы! 80 лет назад наши предки совершили то, что казалось невозможным.