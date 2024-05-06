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Лавров: западные страны сколачивают коалицию против России и Китая

Лавров: западные страны сколачивают коалицию против России и Китая

Западные страны сколачивают антироссийскую и антикитайскую коалицию, потому что видят в союзе Москвы и Пекина прямую угрозу своим интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ».

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