Лавров: западные страны сколачивают коалицию против России и Китая

Западные страны сколачивают антироссийскую и антикитайскую коалицию, потому что видят в союзе Москвы и Пекина прямую угрозу своим интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу «АТВ».
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