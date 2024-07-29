Пенсионеры больше не платят за отопление и воду: с 1 августа подписан указ Юлия ЧелкановаСогласно недавнему указу, пенсионеры больше не будут обязаны оплачивать коммунальные услуги, такие как отопление и вода, с 1 августа текущего года.