Базовый доход подождет

Безусловный базовый доход пока не стал для России ответом ни на проблемы рынка труда, ни на социальные вызовы.
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