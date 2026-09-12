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Путин отметил ОАЭ как одну из самых близких России стран Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) являются одной из самых близких России стран на Ближнем Востоке.

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