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Петербургский дневник

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Полиция 14 мая проводит учения в Ломоносовском районе Ленобласти

Полиция 14 мая проводит учения в Ломоносовском районе Ленобласти

Жителей попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам Сегодня, 14 мая, сотрудники экстренных служб проводят на территории Ломоносовского района Ленинградской области межведомственные оперативно-профилактические мероприятия.

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