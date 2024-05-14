Полиция 14 мая проводит учения в Ломоносовском районе Ленобласти

Жителей попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам Сегодня, 14 мая, сотрудники экстренных служб проводят на территории Ломоносовского района Ленинградской области межведомственные оперативно-профилактические мероприятия.
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