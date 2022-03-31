Происшествия

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В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов

Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Ногинское» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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