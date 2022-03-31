В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов

Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Ногинское» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-интернационалистам в Московской области
- Председатель СК России положительно оценил инициативу Президента Южной Осетии
- Председатель СК России поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными
Свежие комментарии