Нинбо (WTA). 1/2 финала. Касаткина сыграет с Бадосой, Мирра Андреева – с Муховой

Мирра Андреева встретится с Каролиной Муховой. Сетка здесь. Ningbo Open Нинбо, Китай 14 октября – 20 октября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард 1/2 финала Паула Бадоса (Испания) Дарья Касаткина (Россия) Дата проведения 19 октября, 12.
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