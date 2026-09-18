ТАСС: самый высокий чек за посуточную аренду жилья летом оказался в Суздале

Дороже всего в России летом 2026 года посуточно сдавалось жилье в Суздале и Зеленоградске. Арендная плата за сутки в среднем составляла 9,7 тысячи и 8,5 тысячи рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование платформ Bronevik.