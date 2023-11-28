Спикер Джонсон заявил, что конгресс США одобрит помощь Украине к Рождеству

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине находится в числе приоритетных для Вашингтона, поэтому американский конгресс может одобрить ее до католического Рождества, то есть до 25 декабря.
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