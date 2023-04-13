Военное обозрение

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Байден в аэропорту Белфаста оттолкнул Сунака, а в Ольстерском университете поговорил, повернувшись спиной к аудитории

Байден в аэропорту Белфаста оттолкнул Сунака, а в Ольстерском университете поговорил, повернувшись спиной к аудитории

Мировая пресса освещает визит президента США в Белфаст. Сам по себе этот визит уже носит скандальный характер, так как Джо Байден направился в столицу Северной Ирландии, отказавшись посетить церемонию коронации Карла III в Лондоне.

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