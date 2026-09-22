Загадочный вирус без температуры: врачи объяснили необычное течение болезни

В России тем временем гуляет загадочный вирус, при котором не всегда получится сесть на больничный. Тысячи жителей по всей стране жалуются на сильнейшую боль в горле, ломоту в теле и разбитое состояние.
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