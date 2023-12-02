Подработки подростков перестанут учитываться при назначении пособий на детей

При назначении единого пособия на детей до 17 лет перестанут учитываться подработки подростков, проценты по счетам ребенка под опекой и выплаты за звание «Мать-героиня», сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
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