Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Так будет ли Европа воевать с Россией?

Так будет ли Европа воевать с Россией?

Европа собирается воевать с Россией. Франция, Германия вводят войска на Украину – и понеслась… И вроде бы неглупые люди пишут это, но читаешь – и… что с вами? Большинство из тех европейцев, кто хотел воевать, уже воюют на Украине.

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