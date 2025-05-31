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Зеленый Мир

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Два паспорта - одна жизнь: стоит ли получать второе гражданство?

Два паспорта - одна жизнь: стоит ли получать второе гражданство?

Новый паспорт - новые горизонты Возможность иметь второе гражданство сегодня перестала быть роскошью — это инструмент, который открывает доступ к более качественной жизни, свободе передвижения и альтернативам в нестабильном мире.

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