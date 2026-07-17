Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на нефть снова пошли вверх Иран полностью перекрыл Ормузский пролив, танкеры с нефтью, находящиеся в Пер.
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Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на нефть снова пошли вверх Иран полностью перекрыл Ормузский пролив, танкеры с нефтью, находящиеся в Пер.
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