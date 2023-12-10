Нетаньяху обсудил с Путиным военные действия против ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского радикального движения ХАМАС.
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