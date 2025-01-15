60-летняя блогерша снялась в бикини на отдыхе

Бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем снялась в откровенных нарядах. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.