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Президент Беларуси: Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом

Президент Беларуси: Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом

Конституция Беларуси стала поистине народным государствообразующим документом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 марта на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси, пишет БЕЛТА.

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