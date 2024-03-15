Президент Беларуси: Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом

Конституция Беларуси стала поистине народным государствообразующим документом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 марта на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси, пишет БЕЛТА.
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