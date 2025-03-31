Германии следует обсудить смягчение санкций в отношении Москвы, заявил высокопоставленный член правоцентристской партии Христианских демократов Фридриха Мерца, утверждая, что карательные меры наносят Европе даже больший вред, чем гипотетическое воздействие на континент Владимира Путина.
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