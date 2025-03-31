НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Ленская
    Неужели на Украине все сошли с ума и снова выберут наркомана Зеленского?  Для чего, чтобы он загубил окончательно Укр...Зеленский намерен...
  • АндрейБорков
    Искренне рад за англосаксов, теперь у них будет очень чистый воздух, без окалины и продуктов высокотемпературного гор...Закрыты последние...
  • Сергей Дмитриев
    ...Какая кучерявая угроза Ирану ! Пополнит историю дипломатии.С Ираном произойд...

Высокопоставленный немецкий политик признал, что санкции наносят больший вред ЕС, чем Москве

Высокопоставленный немецкий политик признал, что санкции наносят больший вред ЕС, чем Москве

Германии следует обсудить смягчение санкций в отношении Москвы, заявил высокопоставленный член правоцентристской партии Христианских демократов Фридриха Мерца, утверждая, что карательные меры наносят Европе даже больший вред, чем гипотетическое воздействие на континент Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх