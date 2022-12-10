«О глобальных нарушениях в КХЛ мы умалчиваем. В некоторых клубах выплата премии одному игроку больше, чем другим 19». Гендиректор «Салавата» возмущен санкциями

Ринат Баширов возмущен санкциями против «Салавата» на фоне глобальных нарушений в КХЛ. – Как прокомментируете историю о том, что клуб оштрафовали за то, что ваш форвард Саша Хмелевски работает с агентом Дэном Мильштейном, не аккредитованным ФХР? – Мы с удивлением обнаружили, что нам такое письмо предоставили.