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«О глобальных нарушениях в КХЛ мы умалчиваем. В некоторых клубах выплата премии одному игроку больше, чем другим 19». Гендиректор «Салавата» возмущен санкциями

Ринат Баширов возмущен санкциями против «Салавата» на фоне глобальных нарушений в КХЛ.  – Как прокомментируете историю о том, что клуб оштрафовали за то, что ваш форвард Саша Хмелевски работает с агентом Дэном Мильштейном, не аккредитованным ФХР? – Мы с удивлением обнаружили, что нам такое письмо предоставили.

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