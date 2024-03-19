В США сообщили об испытании гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW

Американские военные успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW. Согласно заявлению командования ВВС, испытания прошли 17 марта со стратегического бомбардировщика В-52Н, взлетевшего с авиабазы Андерсен в Гуаме.
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