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Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем

Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем

Киевский национальный университет, судя по всему, решил, что трудовые навыки — это, конечно, хорошо, но правильный язык всё-таки важнее.

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