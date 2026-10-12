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Зачем Украине срочно понадобились 60 дней мира

Зачем Украине срочно понадобились 60 дней мира Глава киевского режима Зеленский накануне заявил, что готов провести на Украине президентские выборы, если Россия гарантирует стране 60-дневное прекращение огня.

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