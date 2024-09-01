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Пострадавшим участником СВО во Владивостоке заинтересовался глава Следкома

Пострадавшим участником СВО во Владивостоке заинтересовался глава Следкома

Глава СК России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении военнослужащего в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СК России.

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