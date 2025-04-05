Музыкальный хит Warframe теперь врывается в ваши наушники! Вышедший вместе с обн...

Музыкальный хит Warframe теперь врывается в ваши наушники!Вышедший вместе с обновлением «Техрот: Перезагрузка» для экшена Warframe, «Lamenting the Days» — это особый совместный проект Марка Холкомба и Джейка Боуэна из прог-метал-группы Periphery, вокалиста Good Tiger Эллиота Коулмана и команды Warframe.
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