Музыкальный хит Warframe теперь врывается в ваши наушники! Вышедший вместе с обн...

Музыкальный хит Warframe теперь врывается в ваши наушники!Вышедший вместе с обновлением «Техрот: Перезагрузка» для экшена Warframe, «Lamenting the Days» — это особый совместный проект Марка Холкомба и Джейка Боуэна из прог-метал-группы Periphery, вокалиста Good Tiger Эллиота Коулмана и команды Warframe.