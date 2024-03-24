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Царьград

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Теракт в "Крокусе": На Зеленском "загорелась шапка" - Захарова

Теракт в "Крокусе": На Зеленском "загорелась шапка" - Захарова

В русском МИД дали мощный отпор киевскому главарю после его обвинений в адрес нашей страны.После трагических событий в подмосковном "Крокус Сити Холле" главарь киевского режима тут же завопил, что Россия сама устроила этот теракт.

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