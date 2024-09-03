Baza: певица Лариса Долина просит защитить её от постоянных угроз убийства

68-летняя звезда 1990-х попросила полицию дать ей и её близким государственную защиту.По словам Ларисы Долиной, в конце августа ей в Telegram стали приходить сообщения с угрозами убийством и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении её, а также родной дочери и внучки.