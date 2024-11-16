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Фильтры на основе графена

Фильтры на основе графена

Ученый Виктор Петрик на основе вещества графен изобрел уникальный сорбент УСВР - углеродная смесь высокой реакционной способности, идеально очищающий даже самую загрязнённую воду и создал не имеющий аналогов в мире "ВОДЯНОЙ фильтр «АКСИОС».

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