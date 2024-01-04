Как не навредить автомобилю, используя дистанционный запуск в холода

Автомобили, хорошо подготовленные к зимнему сезону, не доставляют проблем своим владельцам. Самое главное – провести перед наступлением холодов комплексную диагностику всех систем автомобиля и устранить возможные неполадки, говорит автоэксперт Сергей Пономарев.
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